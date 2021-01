První ročník soutěže Dřevorubec roku, kterou vymysleli Pepa Kudrnáč a Bohouš Šimáček, dával zápolícím párům jaksepatří zabrat. První disciplina byla zahřívací, šlo o přeseknutí kuláče napříč. Dámy pánům namasírovaly svaly a šlo se na věc… Sekerky padaly a dříví jen odskakovalo.

Příště větší průměry

S další disciplinou se soutěžící jaksepatří zahřáli. Jejich úkolem bylo přeříznout kus klády pilou kaprovkou. Některé dvojice zřejmě tvrdě trénovaly, protože i přes slušný průměr klády dosahovaly času lehce přes minutu. "Příště snad musíme zvolit větší průměr, takhle to mají hned odbyté," kroutil hlavou organizátor Dřevorubce roku Bohouš Šimáček.

Vy si zatopte plynem

Právě u této discipliny se nejvíc bavilo publikum. "Jiřinko, dej si tu druhou ruku při řezání za hlavu, ať tě pak nebolí!!" "Jéjej, tak to my si zatím dojdem na pivo, a až budete v polovině klády, tak nás zavolejte," špičkovali dřevorubce přihlížející. "Vy si dejte do baráku plyn nebo elektřinu, vy byste si nezatopili!" popohánělo publikum pomalejší páry.

Poslední disciplina prověřila přesnost. Každý soutěžící musel sekeru zvednout nad hlavu a tít před sebe do špalku, na němž byla vyznačena tužkou čára. Kdo se trefil nejblíže, stal se vítězem. A šlo opravdu o milimetry.

Na nejlepší dřevorubecký pár čekala trofej ve formě pařezu s malou zaseknutou sekerkou, jež vlastnoručně vyrobil pořadatel Šimáček. "Nápad udělat soutěž vznikl v hospodě nad pivem, ale jsme rádi, že jsme ho vymysleli, protože teď už můžeme říct, že máme dvanáct akcí do roka. Z těch dalších méně tradičních můžu uvést třeba turnaj v terénním golfu, jenž je zase letní specialitou," dodal Šimáček.

Helena Fričová