„Nazpívala jsem přesně 788 písniček a je nemožné vybrat jednu, kterou mám nejradši. Ale pravda je, že Maluj zase obrázky patří k těm nejmilejším, asi právě proto, že je v ní tolik pravdivého. Hodně lidí si dokonce myslí, že je příběhem z mého osobního života. To ale musím popřít,“ řekla tehdy Hana Zagorová, jež si během vystoupení doslova získala srdce valečovského publika.

Fanoušci jí na pódium přinášeli perníková srdce, jež byla k sehnání u jednoho ze stánků v areálu. Pozoruhodným dárkem byl i obrázek namalovaný na papírovém tácku. Před písní Breviář lásky si zpěvačka povzdechla, že jediný breviář, který by chtěla mít, by byl breviář hezkých chvil, v němž by šlo listovat, když člověku není zrovna do zpěvu. „Ale vždycky, když je mi ouvej, tak si říkám jak by k tomu ti lidé přišli, kdybych se na ně mračila. Asi proto se skoro pořád dokážu usmívat,“ prozradila Zagorová.

Publikum oběma interpretům dlouho aplaudovalo a dočkalo se přídavku.