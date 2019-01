Mladá Boleslav - Tři králové jsou nenávratně pryč. S jejich odchodem nastala doba plesů. Zábavu a juchání si lidé budou užívat mnohde až do dubna. Hlavními plesovými měsíci jsou ale většinou leden a únor.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Václav Pancer

A výběr je velký. Například v Benátkách nad Jizerou bude ples 2. února. Jedná se o už 25. ročník, který proběhne v Kulturně vzdělávacím centru Záložna. Samotná organizace plesu je prý tvrdá práce. „Loni jsme měli ples vyprodaný. Budeme mít k dispozici nejspíš 23 stolů po šesti a osmi židlích. Letos jsme teprve dávali lístky do prodeje, takže ještě nevíme, kolik lidí přijde letos,“ uvedla benátecká vedoucí odboru školství Marie Khýnová.

Zájem však prý je každý rok, kdyby nepřetrvával, tak by město ples nepořádalo. Podle Khýnové to může být i tím, že zas tak mnoho možností, kam si jít zaplesat, místní nemají. „Příprava je velmi náročná na organizaci. Musí se oslovit sponzoři, navozit a sehnat tombola. Na plese provozujeme také bar, i ten je zapotřebí obstarat,“ popsala přípravy Khýnová.

Kdo by ale čekal, že v tombole vyhraje zajíce nebo bažanta, mýlil by se. Na tamním plese zvěřina není. Výhry obvykle dávají místní podnikatelé, kteří tím vlastně věnují městu a plesu sponzorský dar. V minulosti tady měli v tombole televizor, bojler či popelnici.

Další veselice se chystá v Bakově nad Jizerou. Tady plesání vypukne 9.února. Vstupenky si zájemci mohou kupovat v městské knihovně nebo v cukrárně U Pavoučka. I tady potvrdili, že je příprava pořádně náročná. Přece jen zařídit všechno od pronájmu sálu přes hudbu až po výzdobu není snadné. Výsledek, tedy všeobecné veselí, za to ale rozhodně stojí. A v Bakově jdou vážně do detailů, aby byl ples krásný a jedinečný. „Výzdobu, jídelní lístek a plakát k plesu děláme ve stejném stylu a barvě. Letos se bude jmenovat Sladký ples a bude laděn do hnědobéžova,“ popsala vedoucí zdejší knihovny Taťána Dvořáková.

Každý návštěvník dostane dárek, sladkost. O jakou půjde, nechtěla říct, aby hosté nepřišli o překvapení. Příchozí dostávají skleničku s přípitkem. Na už 11. ročníku plesu zahraje hudební uskupení Pegas, které u této příležitosti vystupovalo už dvakrát. Místní i přespolní umělci si také připravili veselé vstupy. Těšit se tu lze třeba na Divadelní spolek Tyl, taneční klub Rytmus nebo na Pole Dance.