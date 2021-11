Zvláště návštěvu vinné akce doporučuje Šárka Charousková z magistrátu – už proto, že přinese seznámení i s místním vínem. Připraveny jsou nejen ochutnávky a vinná stezka, ale také gurmánské speciality či vystoupení kapely Kaňúr. Zcela jiné zážitky nabídne v sobotu odpoledne městský fotbalový stadion, který se od 15 hodin stane dějištěm zápasu 15. kola fotbalové Fortuna:Ligy; utkat se s místními fotbalisty přijede mužstvo Zlína.

Městské divadlo, a to jeho obě scény, zve v sobotu od 16 hodin až do večera na Noc divadel. Postupně pozve na tři akce – a na všechny zdarma. Od 16 do 18 hodin se na velké scéně uskuteční otevřená osvětlovací zkouška k inscenaci Společenstvo vlastníků, mezi 19. a 19. hodinou se foyer stane dějištěm detektivní únikové hry, nabízející i nahlédnutí pod pokličku běžného divadelního provozu. Od 19 do 21 hodin pak bude malá scéna patřit šansonovému večeru: vystoupí Kateřina Suchanová za doprovodu Zdeňka Sedláře. Na „noční detektivku“ zve v sobotu také Ekoncentrum Zahrada: od 16 do 18 hodin pořádá zábavný podvečer s nočními zvířaty.

Nedělní dopoledne – a vlastně už i ráno od šesté hodiny – patří na Podchlumí tradičním bleším trhům. Odpoledne od 16 hodin si pak přijdou na své hokejové fandové. Ve Ško-Energo Areně budou v rámci 25. kola extraligy hostit místní hokejisté královéhradecký Mountfield.