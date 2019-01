Mladá Boleslav - Městské divadlo pojalo zahájení nové sezóny ve velkém stylu.

Výstava sochaře Olbrama Zoubka v Mladé Boleslavi | Foto: Martin Weiss

Během předvčerejšího odpoledne předcházela velkolepému Galavečeru neméně exkluzivní událost. Výstavu plastik ve foyer divadla představil oceňovaný akademický sochař Olbram Zoubek.



Mezi jeho nejznámější díla patří Pomník obětem komunismu na pražském Petříně či posmrtné masky Jana Palacha a Jana Zajíce.



V mladoboleslavském divadle Zoubek vystavuje sochy ze svých nejoblíbenějších materiálů, z cementu a bronzu.



Ačkoliv by se to mohlo zdát, výstava není v divadle umístěna náhodou.



Jak se početní návštěvníci slavnostního otevření výstavy dozvěděli, sochař sám vážně uvažoval o dráze divadelního herce. Jeho náklonnost k umění Thálie se promítla tématicky i do jeho soch.



Vystavené plastiky zpodobňují především postavy z antických tragédií, ale také ze Starého či Nového zákona.

Zoubek představil celou řadu svých oblíbených bronzových postav z Euripidovy Ifigenie.



Přestože všechny vystavené sochy byly vyrobeny z těžkých materiálů, nepostrádají lehkost a zvláštní cit.

Jak potvrdil sám autor, nesou v sobě jakousi dějovost, jež jim dodává dramatický výraz.



Olbram Zoubek přítomné bavil i dojímal svým vyprávěním o genezi některých vystavených skulptur a připravil tak atmosféru pro nadcházející Galavečer.