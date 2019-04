Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Hokejový tým BK Mladá Boleslav chystá nové dresy. Nebylo by na tom nic tak zvláštního, mění je na každou sezonu. Avšak letos se hodlají hokejisté inspirovat výstavou obrázků dětí z dětských domovů, která je k vidění v obchodním centru Olympia až do 10. května.

Obrázky vznikly v rámci soutěže o ceny. „Určitě bude nový dres jako každý rok. A když mezi obrázky najdeme nějaký se zajímavými prvky, tak velice rádi použijeme inspiraci od dětí, aby jejich práce nepřišla vniveč,“ potvrdila Denisa Apková z marketingu bruslařského klubu s tím, že obrázků bylo opravdu mnoho a klub je rád, že děti mají takový vztah k hokeji. „Když bude inspirace, budeme opravdu rádi. Rádi bychom to využili a pro děti by to určitě mohla být také motivace být věrní hokeji,“ dodala Apková.