OBRAZEM: Zahrada kliniky připomíná do konce března život kolem Amazonky

Chvíli svítilo slunce, chvíli poletovaly sněhové vločky. Do toho pořádný vítr. Tak to vypadalo v sobotu 19. února na vernisáži venkovní výstavy Amazonka v zahradě Kliniky dr. Pírka v Mladé Boleslavi. Nevšední přehlídka zobrazuje na 40 panelech tři české expedice do horských oblastí Peru a popisuje důvody jejich uskutečnění.

Z vernisáže venkovní výstavy Amazonka v zahradě Kliniky dr. Pírka v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/Jiří Macek

„Výstava byla v zahradě instalovaná a přístupná už od listopadu, ale až nyní jsme ji zahájili slavnostně, protože pan profesor Janský byl mimo republiku, navíc pak byl také nemocen. V pondělí jsme museli kvůli velkému větru panely ze zahrady odnést, vrátíme je tam hned, jak se vítr uklidní,“ uvedl ředitel kliniky Stanislav Najman. Dění v této lokalitě a příběhy kolem fotografií popsal na slavnostním zahájení výstavy téměř stovce návštěvníků autor výstavy, profesor Buhumír Jánský. Expozice, která nese podtitul 20 let od objevu pramenů českými expedicemi, je věnována tuzemským vědcům, kteří se významně podíleli na průzkumu povodí Amazonky a objevování jejích skutečných pramenů. Nelehký život u řeky Návštěvníci výstavy mohou prostřednictvím kvalitních fotografií i textů obdivovat faunu a flóru této atraktivní lokality a seznamují se s nelehkým životem tamních lidí, ale i vědců pracujících v tomto prostředí. Součástí přehlídky je i interiérová expozice v prostorách recepce Kliniky. Unikátní poklad v lese na Mladoboleslavsku: kupec zakopal mince za 30leté války „Profesor Bohumír Jánský je přední český hydrogeolog, profesor přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a především účastník všech expedic do Amazonie. Ve své vědecké činnosti se věnuje především hydrologii a ochraně vod před znečištěním,“ uvedl Stanislav Najman, ředitel Kliniky Dr. Pírka. Zařízení pořádá výstavu ve spolupráci se společností Medialogue, společností Kultura města Mladá Boleslav a za podpory Národního muzea, ministerstva kultury, Povodí Vltavy, Škody Auto a ZPŠ. Výstava potrvá do konce března.