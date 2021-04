Přitom ještě na začátku dubna se pořadatelé vyjadřovali optimisticky. „Přípravy na festival jsou v plném proudu. O zrušení, nebo omezení festivalu zatím neuvažujeme. V této době ale člověk nikdy neví,“ poznamenala Martina Jablanovská za pořadatele zhruba před měsícem.

Nyní ale stránky festivalu oznámily smutnou realitu. „Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k aktuálnímu stavu epidemie Covid 19 a nejasnému výhledu na zbytek roku 2021 ohledně hygienických a zejména vládních opatření jsme bohužel nuceni zrušit festival Votvírák plánovaný na měsíc červen,“ oznámil Roman Fejt, jednatel společnosti, která festival pořádá.

S rozhodnutím o osudu letošního ročníku nespěchali a nechávali je na nejzazší možný termín. „Do poslední chvíle jsme doufali, že se letos přece jen dočkáme. Festival velikosti Votvíráku ale bohužel nelze uskutečnit v situaci, jenž v České republice panuje, a tak nyní nastal čas udělat toto rozhodnutí. Nový termín 14. ročníku festivalu Votvírák je 10.- 12.6. 2022,“ uvedl Roman Fejt. Všechny zakoupené vstupenky z minulého i letošního roku zůstávají podle pořadatelů v platnosti a opravňují majitele ke vstupu na festival v příštím roce.

Pořadatelé už avizovali domluvené kapely a interprety, kteří měli letos do Milovic dorazit. Mimo jiné to byl například Jaroslav Uhlíř, Xindl X, či kapely Iné Kafe, Harlej, Alkehol nebo No Name. Zda vystoupí na milovickém letišti v příštím roce, zatím není jasné.

O budoucnosti letošních letních festivalů se rozhoduje i jinde. Smutnou zprávu o nekonání letošního ročníku už oznámili také pořadatelé v současnosti zřejmě nejprestižnějšího festivalu v zemi, Colours of Ostrava. „Celý rok jsme festival plánovali a připravovali. Zkrátka doufali. Nyní nám nezbývá nic jiného než psát tyhle smutné řádky znovu. Velmi nás to mrzí, ale jsme nuceni letošní ročník festivalu Colours of Ostrava přesunout na další rok," uvedla na festivalovém webu ředitelka Colours Zlata Holušová.

