Výstava sochařky Josefíny Duškové začala slavnostní vernisáží v mladoboleslavské galerii Pod věží ve čtvrtek 8. července. Výstavní soubor nazvaný "Hlubiny" lze v galerii navštívit až do 28. srpna. Vernisáž jsme navštívili s redakčním objektivem.

Výstava sochařky Josefíny Duškové začala slavnostní vernisáží v mladoboleslavské galerii Pod věží ve čtvrtek 8. července. | Foto: Deník/Michal Bílek

Dušková (1981) studovala na Střední umělecko – průmyslové škole a absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha (2002 - 2008). Žije a pracuje v Nesvačilech u Bystřice u Benešova. Vystavuje od roku 2005 (Výběr z českého sochařství 1995-2005 ve Veletržním paláci v Praze). V roce 2010 získala Cenu města Benešova pro mladé výtvarníky do 35 let, v roce 2004 cenu Nadace Český fond umění - stipendium Bogdana Najdenova a Cenu mezinárodního workshopu ve Florencii “From Masaccio to Marini, heritage of figurative visual art“ v roce 2003. Je členkou spolku Umělecká Beseda a je zastoupena v NG v Praze a v soukromých sbírkách.