Muzeum na hradě? To má jenom Boleslav! Nahlédněte do jedinečných expozic

/FOTOGALERIE/ Nádherný hrad na starém městě je nepřehlédnutelnou dominantou Mladé Boleslavi. Má za sebou smutnou minulost. Během druhé světové války zde byli internování občané židovského původu před deportací do Terezína, či do Polska. Dneska však slouží lidem. Je v něm umístěno Muzeum Mladoboleslavska. Pojďte s námi nahlédnou do jedinečných expozic, které nám ukáží významná díla z dílny bratří Jelínků a také to, jak se dříve žilo na venkově.

Jedinečné muzeum na hradě! To má jenom Boleslav. | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

Před výstavbou samotného hradu na jeho místě stávalo hradiště založené na přelomu 10. a 11. století. Místo však bylo obydleno už od pravěku, kdy se zde nacházelo hradiště lidu lužické kultury. To mělo až pět metrů hluboké příkopy, které byly odkryty na Staroměstském náměstí. Královský hrad byl vystaven ve 13. století a zbytek hradiště zanikl. O cca sto let později na jeho místě vzniklo nové místo, které drželi až do roku 1468 páni z Michalovic, kdy jej získávají Tovačovští z Cimburka. Na počátku 16. století hrad prochází pozdně gotickou přestavbou a později pro změnu renesanční přestavbou. FOTO: Letecké muzeum, jaké v Česku nemá obdoby! Nahlédněte mezi unikátní stroje Přečíst článek › Během třicetileté války hrad zdevastovala švédská vojska. V osmnáctém století byl přestavěn na kasárna. Ta zde fungovala až do roku 1940. Tenkrát zde vzniklo ono internační středisko židovského obyvatelstva z celého okolí. Muzeu slouží od roku 1972. Milovaní tygři Jaromíra Joo truchlí. Cirkus po smrti principála končit nechce Přečíst článek ›