OBRAZEM: Dům kultury rozezněly hity kapely No Name

Mladá Boleslav - Čtvrteční koncert slovenské kapely No Name k zakončení osmého ročníku Mladoboleslavského filmového festivalu naplnil velký sál Domu kultury v Mladé Boleslavi. V průběhu večera zazněly známé hity Čím to je, Prvá, Lekná, Žily a další. Mezi písničkami si frontman kapely Igor Timko rád popovídal s publikem, pobavil diváky humornými průpovídkami a jakýmsi oslím můstkem představil další skladbu.

Autor: Redakce