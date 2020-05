Autokino vyrostlo v Mladé Boleslavi na zadním parkovišti obchodního domu Olympia. První den promítání se sem sjely desítky automobilů, aby lidé v nich zhlédli pohádku Zakleté pírko. U stánku s nápisem registrace bylo pak možné zakoupit také drobné občerstvení.

První den promítání autokina v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

Jediné co trochu pokulhává je provedení. Obrazovka, na které běží film, je totiž umístěná tak nešťastně, že diváci celou dobu projekce, až do setmění, hledí do slunce. Vstupné vyjde na 250 korun za automobil.