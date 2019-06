Střední Čechy – Do míst, kam se jinak běžně nedostanou, nebo alespoň za netradičními zážitky, se lidé mohou o víkendu vypravit za světla i za tmy. Opravdu. Nabízejí to dvě celorepublikové akce: koná se Víkend otevřených zahrad – a současně vrcholí program Festivalu muzejních nocí.

Víkend otevřených zahrad. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

V rámci Víkendu otevřených zahrad jich ve středních Čechách otevírají své brány rovné tři desítky po celém kraji. Některé zahrady lze navštívit po oba víkendové dny, jiné jen ve vyhrazených hodinách. Vlastníci pustí návštěvníky i do míst běžně nepřístupných nebo nabídnou odborný výklad; výjimečně se příchozí mohou zapojit i do brigády. Leckde také myslí na to, jak zabavit dětské návštěvníky, kteří dorazí společně s rodiči či prarodiči. Prohlédnout si zájemci mohou v rámci této akce zahrady rozmanitého charakteru a ražení: botanické, historické parky oklopující zámky, zahrady přírodní, školní i soukromé; nechybí dokonce ani vodní zahrada v Černošicích, kde se pěstují lekníny a bahenní rostliny.