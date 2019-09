K pivnímu festivalu zákonitě patří i dobré jídlo. I toho bylo nadmíru. O hudební produkci se v pátek postaraly kapely Kabát revival MB, Koneckonců, S.E.N. Rock a Hallodrn.

Sobotní program pak přinesl vystoupení formací Dolls In The Factory, Olympic revival, InActon, německé skupiny Scheiß auf leis a na závěr potom populární partičky Komunál. Jelikož se nedá říct, že by diváky počasí zahřálo, musely se o to postarat kapely svojí hudbou a dařilo se jim to znamenitě.

Kdo ale zimou rozhodně netrpěl, to byli závodníci dřevorubecké show s názvem Stihl Timbersports, jenž celý program doplňovala. A bylo opravdu na co koukat. Soutěže se zúčastnil i sám vicemistr světa Martin Komárek.

Pivo samozřejmě do dětských rukou nepatří, ale celá řada pouťových atrakcí, jenž byly v areálu rozmístěny, se o jejich dobrou náladu náležitě postarala. Všichni se zkrátka dobře bavili.