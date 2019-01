Mladá Boleslav/ Semčice – Návštěvou koncertu Ondřeje Havelky mohou lidé přispět na dobrou věc a pomoci těžce nemocnému chlapci

Bazální stimulace pomáhá těžce nemocným. | Foto: DENÍK/archiv nemocnice

Eduardu Zítkovi je pouhých dvacet let, ale užil si už tolik trápení, že si to většina lidí neumí ani představit.



Narodil se totiž s vážným genetickým onemocněním, zvaným svalová dystrofie. To se projevuje postupným ochabováním svalstva, které obvykle vede až k upoutání na vozík.



Časté jsou rovněž problémy s dýcháním, které se právě v posledních několika měsících objevují i u Eduarda.



„Chlapec bojuje s dýchacími potížemi a zahleněním, v poslední době musí být hospitalizován na ARU v boleslavské nemocnici. Nutně potřebuje speciální odsávací přístroj," vysvětluje Ála Šebková z reklamní agentury Adverte, která je s nadací Sponte Sua pravidelným pořadatelem charitativních akcí.



A jednou z nich je i chystaný koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, který se bude konat 29. ledna v boleslavském Domě kultury.



„Kdo si na tuhle akci zakoupí vstupenku, přispěje Eduardovi na speciální odsávací přístroj se všemi možnostmi napájení, který mu umožní nejen lepší dýchání, ale také mu dá šanci být opět se svými blízkými doma," vysvětluje Šebková.



Vstupenky si mohou zájemci koupit na pokladně Domu kultury.

Charitativní koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers se uskuteční 29. ledna od 19.30 v Domě kultury, kde jsou ještě stále k dispozici vstupenky v hodnotě 399 korun, jejichž zakoupením usnadníte Eduardu Zítkovi život.