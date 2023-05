/FOTO, VIDEO/ Koncert violoncellisty Petra Špačka a jeho doprovodné kapely se v mladoboleslavském Škoda muzeu uskutečnil v pátek 12. května.

Mladoboleslavské Muzeum Škoda vyprodal violoncellista Petr Špaček. | Video: Michal Bílek

Zcela zaplněné hlediště vyslechlo skladby jako Bohemian Rhapsody, Shallow, Viva la Vida, Don´t Stop Me Now, Way Look Tonight a mnohé další. Prohlédněte si fotogalerii a video z koncertu.