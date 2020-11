A hned nabízí svá doporučení: výběr toho, nač se vyplatí vyhradit si chvíli času. S tím, že kdo ještě nezkusil, může být příjemně překvapen. „Virtuální svět nabízí neotřelý způsob, jak se kulturně obohatit on-line,“ poznamenala Dlouhá.

Historie dávná i nedávná

Zážitky „na dálku“ umí v široké pestrosti nabídnout třeba Hornické muzeum Příbram. „Na jeho internetových stránkách jsou mimo jiné ke zhlédnutí televizní pořady, díky nimž se diváci mohou do muzea vydat alespoň na dálku – například prostřednictvím epizody oblíbeného seriálu s názvem Podzemní Čechy věnované příbramskému stříbrorudnému hornictví, v níž podzemím březohorských dolů i expozicemi muzea provází známý geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek,“ nabízí Dlouhá příležitost k domácímu setkání s pozoruhodným prostředím i s pozoruhodnou osobností.

Připomenout si minulost regionálních událostí kolem 17. listopadu, a to nejen před 31 roky, ale rovněž ještě o padesát let dříve (což, jak připomněl ředitel muzea Josef Velfl, leckteří dnešní žáci i studenti vnímají podobně: jako stráášně vzdálenou historii) umožní výstava nazvaná 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku. Muzejníci ji připravili on-line: formou videí s bohatou fotodokumentací.

„Vznikl také krátký poutavý film věnovaný Dušičkám na počátku 20. století,“ odkázala Dlouhá na nahrávku, která je ke zhlédnutí na facebooku. S tím, že na internetových a facebookových stránkách muzea bude průběžně zveřejňován další obsah, který se již připravuje.

A tomu, kdo by měl ještě příbramské historie málo, nabízí Dlouhá videoohlédnutí z archivu České televize do roku 2016, kdy tvůrci pořadu Toulavá kamera zavítali do Příbrami při příležitosti oslav 800 let města. Hornické muzeum tam ostatně vystupuje v jedné z hlavních rolí – a rozhodně ne náhodou.

Prohlídky muzea i města

Muzeum Mladoboleslavska působící v areálu boleslavského hradu v současné době vytváří videopořady, v nichž kurátoři jednotlivých sbírek představí svěřené poklady. Jako první je k dispozici seznámení s dlouhými palnými zbraněmi. Chystají se však také detailní pohledy s odborným výkladem na kolekce vyznamenání, lidových oděvů – a dojít má i na další.

Pracovníci Muzea Mladoboleslavska však při vytváření videonabídky nezůstávají uzavřeni jen ve svých zdech. Nabízejí i prohlídky města s odborným komentářem. „Každý týden procházejí ulicemi města a sledují proměny jednotlivých zákoutí Mladé Boleslavi prostřednictvím dobových maleb, kreseb či fotografií, a to zhruba od konce 18. století do současnosti,“ představila Dlouhá tento projekt.

„Jednotlivé díly cyklu si můžete prohlédnout na facebookovém profilu nebo na muzejním YouTube kanálu, nabízí na výběr. Leckdo může být překvapen množstvím poznatků o minulosti třeba i v místech, která dnes nijak zvlášť historicky ani nevypadají.