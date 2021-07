V pořadí již devátý festivalový ročník totiž odstartoval na městském koupališti, kde také zůstane. Herečka Sabina Laurinová, která je prezidentkou festivalu, ale plavky neoblékla: Mladoboleslavský filmový festival zahajovala v kalhotových šatech.

Ředitelka festivalu Dagmar Zákoucká, jež dress code usměrnila svými džínovými kraťasy, připomněla, že i když se festival ve městě koná již po deváté, vlastně je to v nynější podobě premiéra. V době příprav, které trvají měsíce, ještě nikdo nemohl tušit, co a v jaké podobě se kvůli koronavirovým omezením nakonec bude moci uskutečnit. Do 22. července tedy centrem dění, které Zákoucká označila za „light verzi“ festivalu, stane právě areál koupaliště. Za sledování filmů se neplatí nic navíc; návštěvníci uhradí pouze běžné vstupné do plaveckého areálu.

Mluvčí magistrátu Šárka Charousková upřesnila, že každý den jsou připraveny tři programové bloky. „Od 15 do 16 hodin pásmo pohádek, od 17 hodin rodinný film (například Tajný život mazlíčků, Mimoni nebo Ježek Sonic) – a od 20 hodin některý z filmů pro dospělé diváky. Zde sáhli organizátoři jak po světové klasice (Top Gun, Pomáda, Mama Mia!, Here We Go Again), tak po oblíbených českých komediích (Přes prsty),“ upřesnila.

Za velký úspěch, že se vůbec promítá, považuje vývoj situace náměstek primátora Daniel Marek (STAN). Před deseti lety stál u zrodu festivalu – a do jeho příprav se nadále zapojuje. „Jsem šťastný, že se festival vůbec může uskutečnit, až už je to v jakékoliv formě,“ uvedl s tím, že filmové projekce na koupališti vnímá jako signál ohlašující příchod lepších časů. Byť je to v „osekané“ verzi, kdy odpadly například oblíbené besedy se známými osobnostmi. „Filmové projekce na koupališti chápu jako pomyslnou šipku, která ukazuje cestu k návratu do normálních kolejí, kdy se lidé potkávají, sdílí kulturní i jiné zážitky, dají si spolu drink nebo si jen popovídají,“ poznamenal. S dodatkem, že vše určitě vynahradí příští ročník: jubilejní desátý.