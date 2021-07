Za hezký obrázek krásných 15 tisícovek. To je nabídka, s níž se na výtvarné talenty z Mladoboleslavska obrací Nadační fond Šance pro děti. Právě pro děti a mládež, prostě pro všechny obyvatele Mladoboleslavska ve věku mezi šesti a osmnácti roky, kteří dokážou vidět Boleslav jinak, pořádá výtvarnou soutěž, která je právě takto nazvána. Boleslav jinak. Tak současně zní zadání tématu.

Výtvarná soutěž Boleslav jinak. | Foto: www.sanceprodeti.com

Soutěž, která vítězům nabízí možnost získat výhry ve výši až 15 tisíc korun v případě starších účastníků či 10 tisíc u těch mladších, má dvě kategorie (v jejichž rámci se ještě účastníci dělí na děti od šesti do jedenácti let a mládež mezi dvanáctým a osmnáctým rokem). Do jedné kategorie patří fotografie, do druhé se pak vtěsnají všechny ostatní výtvarné techniky – ať už jde o malování, výrobu keramiky i opravdu cokoli jiného. Dohromady se má mezi soutěžící rozdělit sto tisíc korun.