/VIDEO, FOTOGALERIE/ Inscenace Teď mě zabij od kanadského dramatika Brada Frasera byla na programu Městského divadla Mladá Boleslav v pondělí 2. října. Příběh rodiny, která pečuje o postiženého mladíka, nešetří expresivními výrazy a nastoluje i některá kontroverzní témata.

Představení Teď mě zabij v Městském divadle v Mladé Boleslavi | Video: Deník/Michal Bílek

„Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás."

Takto představuje na svém webu Městské divadlo Mladá Boleslav 170 minut dlouhou hru Teď mě zabij, které mělo na zdejší velké scéně premiéru už v roce 2018. Nyní však zbývá jen několik představení, přičemž přímo v Mladé Boleslavi se odehraje už jen jedno. Dnes večer s inscenací soubor navštíví Dvůr Králové nad Labem, v pondělí 30 října Kladno a ve čtvrtek 2. listopadu Slaný. Pak už bude na řadě derniéra přímo v Mladé Boleslavi. Odehraje se 11. prosince od 19 hodin.

