„Dodnes mne mrzí, že jsme se nikdy nesetkali osobně, soukromě, u skleničky vína, piva. Byl to skvělý člověk, měl rád humor,“ zavzpomínal Milan Fiala.

Slavné hity Karla Gotta, a to v původních originálních tóninách a aranžích, tak můžete slýchat i nadále. Tenor Milana Fialy je totiž téměř k nerozeznání od více než čtyřicetinásobného českého slavíka Karla Gotta.

Už je to více než rok, kdy zpěvák Karel Gott v osmdesáti letech podlehl vážnému onemocnění, opustil tento svět. Jak vzpomínáte?

Karel Gott tu chybí maximálně, a to všude. Hrozně moc chybí. V branži to byl jakýsi ukazatel. Všichni říkali: Když si to poslechl Gott, atd. Bohužel, už to nikdy nebude. Chybí tu. Byl to skvělý člověk, měl rád humor.

Byl jste se s Karlem Gottem osobně rozloučit?

Vystál jsem si frontu na Žofíně, i když jsem se tam mohl dostat jinak bez čekání. Chtěl jsem si to ale všechno prožít. Dvě hodiny jsme tam strávili s manželkou ve frontě, mezi jeho fanoušky. Od paní Ivany Gottové jsem obdržel i osobní pozvání na pohřeb do katedrály svatého Víta… . Hrozně špatně se o tom mluví, jsou to pro mne stále ještě silné emoce.

Vzpomenete si, kdy jste se setkal s Karlem Gottem naposledy?

Bylo to, tuším, před zhruba dvěma lety, když byl konkurz na muzikál Čas růží. Tehdy mne na něj osobně pozval. Viděli jsme se tam naposledy. Bohužel. I přesto, že jsme se třeba rok neviděli, si mne pamatoval a hned povídal: Kolego, jak se máte? Jak se vám daří? Byl to zkrátka normální člověk. Dodnes mne ale mrzí, že jsme se nikdy nesetkali osobně, soukromě u skleničky vína, piva.

Fanoušci Karla Gotta vyhlížejí vzpomínkový koncert. Uvidíme vás na něm?

Vznesli jsme určitý dotaz, ale vzhledem k situaci, kdy kvůli epidemii musel být koncert přeložen, jsme nebyli vyslyšeni. Doufáme, že pokud by se konal, že bychom se tam objevili. Pro nás by to byla samozřejmě obrovská čest.

Jak jste se dostal ke Karlu Gottovi, kdy se udála ta přesmyčka?

Léta jsem dělal bigbít, většinou v kapelách, které nebyly moc známé. Tehdy jsme poté měli kapelu Fire water – Ohnivá voda – a přemýšleli jsme nad změnou. Už nás to zkrátka tolik nebavilo.

Z bigbítu tedy rovnou na národní klenot v podobě Karla Gotta?

Nene. Nejprve jsme chtěli Elvise Preslyho. Pak někdo z kapely, už si to úplně přesně nepamatuji, řekl, uděláme Karla Gotta. Nějak se to chytlo, ve zkušebně jsme natočili píseň Léta prázdnin. Pustili jsme si to a řekli si, je to tam. Takhle tedy vznikla kapela Karel Gott cover band.

Rovnou jste vymysleli i název kapely?

V devadesátých letech vznikaly revivaly, ale my jsme revival nechtěli. Karel Gott byl v té době nejpopulárnějším žijícím zpěvákem, chtěli jsme něco jiného. Tak nakonec vznikl Karel Gott cover band.

Použít jméno Karel Gott v názvu kapely chtělo obrovskou odvahu. Jak jste to úspěšnému zpěvákovi sdělil a měl jste z toho obavy?

Kromě zpívání také moderuji. Tehdy jsem pracoval v rádiu Frekvence 1 a mým hostem byl právě Karel Gott. V té době kapela nebyla úplně celá, sháněli jsme „klávesáka“, začínali jsme terpve zkoušet. Zeptal jsem se ho, zda mu použití jeho jména ve názvu kapely nevadí. Samozřejmě jsem mu popsal celou historii vzniku. I když jsem v rádiích dělal dost dlouhou dobu a točil rozhovory s umělci a osobnostmi, přesto jsem měl obrovský respekt.

Milan Fiala (49) žije v Kladně, kde se také narodil. Absolvoval konzervatoř Jaroslava Ježka. Působil v muzikálech Bídníci, Cats, Babička, Jesus Christ Superstar. Kromě toho jste jej mohli také vidět v talentových soutěží Talentmánia a Československo má talent. Kromě zpívání se věnuje moderování – působil v rádiu Frekvenci 1, Blaník, ale i v České televizi či na Nově. Kapela Karel Gott cover band vznikla v roce 2004. Kromě Milana Fialy je součástí kapely baskytarista Michal Němec, na klávesové nástroje hraje Pavel Skála, o kytaru se stará Petr Urbánek a bicí nástroje jsou v režii Tibora Adamského.

Evidentně nebyl proti…

Karel se tehdy zamyslel a pak mi řekl: „Dobře, pane kolego, ale hlavně aby nás nebylo příliš mnoho. (smích) Karel Gott byl zcela normální člověk a měl nesmírný smysl pro humor.

Byli jste poté nějak více v kontaktu? Sledoval vaše vystoupení?

V nějakém kontaktu jsme byli, v rámci branže jsme se potkávali. Každý rok si nás osobně zval do Gottlandu na prezentaci svých písní (muzeum Gottland se nacházelo v Jevanech, přibližovalo návštěvníkům kariéru a také soukromí Karla Gotta. Expozice byla ale počátkem roku 2009 uzavřena kvůli finanční ztrátě, pozn.red.). Setkali jsme se tam, bohužel, jen třikrát. Vždy to byla milá setkání.

Musíte si písně tvořené pro výjimečného Karla Gotta upravovat?

Snažíme se vše dělat v originálních tóninách, aranžích. Tak, jak byly skladby původně nahrané, jak si je lidé pamatují z rádií.

Jak moc je těžké zpívat písně Karla Gotta?

Člověk musí některé písně hodně trénovat, jsou složité. Ale beru to jako výzvu.

Je píseň, která vám hodně „zatopila“?

Je to paradoxně Hříšné boléro. Měli jsme s ní problémy. Dodnes ji moc nehrajeme, i když bychom ji asi zvládli.

Jaká je naopak vaše nejoblíbenější píseň Karla Gotta?

Laddy Carneval. Jednoznačně. Hit, který Karel Svoboda měl hotový za deset minut.

Podle čeho vybíráte písně do svého repertoáru?

Hrajeme především ty hodně známé z rádií. Na koncertech nesmí chybět - Být stále mlád, Lady Carneval, C'est la vie a další hity.

Zařadili jste do svého repertoáru i některé poslední písně Karla Gotta?

Nemáme Charlottu, bohužel, takže Srdce nehasnou nehrajeme. Premiérově ale hrajeme píseň Ta pravá. Klip k té písni je nesmírně povedený. V té písni je něco, co nás bere všechny bere, proto ji hrajeme.

Když Karel Gott uslyšel svůj hlas ve vašem podání, jak reagoval? Radil jak vypilovat?

No, to právě by bylo tématem toho neuskutečněného soukromé setkání. Ale váže se k tomu jedna historka právě z prvního ročníku Gottlandu. Byl jsem tehdy nervózní. Karel za námi přišel a povídá: „Hoši, já jsem tak rád, že vás zde slyším, protože jsem zjistil, že jsem vlastně zapomněl, že některé z těch písní jsem vůbec kdy nahrál.“ Při dalším Gottlandu jsme tak vše probírali, hlavně slavné tenory, to on miloval a bylo to oblíbené téma. A pak najednou podotkl: Kolego, ještě k té mluvě. No, já jsem přišel, zpíváte, kolego, výborně, ale pak vás tak poslouchám a říkal jsem si, proč ten chlapík mluví tak směšně. (smích) Karel Gott byl výborný člověk, měl rád humor.