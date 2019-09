Čtvrtý ročník hudebního festivalu Metalová miss se valí do Dolního Bousova.

Frantic Amber | Foto: Archiv

Na místním závodišti na Rachvale připravili pro letošní rok pořadatelé zásadní novinku – festival bude dvoudenní. Odstartuje už v pátek 6. září v 15.45, kdy celý program odpálí kapela Piranha. Následovat budou Komunál, Debustrol, Alkehol a do půlnoci pak bude hrát Anarchuz. Sobotní program odstartuje v 10 hodin vystoupením Dieselu. Celým druhým dnem se pak bude táhnout jako červená nit samotná soutěž o metalovou krásku roku 2019. Z hlasování fanoušků na webu postoupila ze 24 uchazeček do finálového dne desítka nejlepších dle hlasování fanoušků. Vítězku soutěž pozná ve 22.15 po vystoupení headlinerů celého programu, kterými jsou i letos švédské divoženky Frantic Amber. Celý festival pak zakončí V.A.R. a do druhé hodiny ranní bude hrát Joker Eleven. Celým programem budou provázet Petr Plintovič z Televize Nova a Lukáš Šolc z Vinohraského divadla. Vstupenky budou k dispozici na místě (500 korun jednodenní, nebo 800 dvoudenní).