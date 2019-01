Mladá Boleslav/ Gott, Machálková, Absolonová a Big Band Felixe Slováčka. Ti všichni v Boleslavi.

Leona Machálková zazpívá v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník

Známá česká zpěvačka Leona Machálková zavítá do Mladé Boleslavi. Vystoupí totiž na koncertu Karla Gotta, který se uskuteční v sobotu 25. dubna od 19 hodin na zimním stadionu.

Vystoupíte jako host na narozeninovém koncertu Karla Gotta v Mladé Boleslavi. Jaký dárek chystáte pro posluchače a jaké přání pro oslavence?

Především musím říct, že se strašně těším. Už jsem jednou měla tu milou příležitost v roce 1996 vystupovat na koncertním turné našeho nejslavnějšího zpěváka. Vzpomínám na to moc ráda, koncert a veškeré dění kolem, provázela pohoda a radost. Doufám, že ne jinak tomu bude i letos na jaře. Víceméně zpívám pravidelně i s Big Bandem Felixe Slováčka a cítím se na jevišti s tímto orchestrem báječně. Ráda bych zazpívala našim divákům s mistrem i nějaký duet, zatím se pan Gott tváří, že jo… Tak se nechte překvapit. A co se týká přání, tak mi nezbývá než mu přát, aby se těšil nadále dobrému zdraví a stálo při něm štěstí. Protože mám za to, že pan Karel má hezké období a je opravdu šťastný s hudbou i svoji rodinou.

Předpokládám, že jste plně vytížená. Považujete za důležitý čas na relaxaci?

Máte pravdu, že aby člověk hodnotně absolvoval svoji práci, kterou má rád, je také velmi důležité, aby nezapomínal na relaxaci. Já odpočívám ráda, jak pasivně, tak aktivně. Přijde na to, jak se člověk cítí a kolik má času. Ráda samozřejmě spím, dojdu si na nějakou dobrou masáž, chodím na procházky nebo si zaběhat, snažím se sportovat, baví mě lyžování a plavání, bruslení a jiné rekreační sporty. V létě je to jiné, mám více času, tak jsem často v lese nebo u vody se synem a s kamarádkami a jejich dětmi. Nabít mě také dokáže hezký kulturní zážitek v podobě koncertu i divadla, ale i večeře s přáteli. Samozřejmě někdy stačí, abych si doma pustila krásnou muziku, která mě rozptýlí, povzbudí a uvolní.

Jako zpěvačka musíte dbát o celkovou image. Co děláte pro to, abyste dobře vypadala?

Jestli dobře vypadám, nevím. Ale každopádně o sebe dbám, mám skvělého kadeřníka Oskara, který o mě pečuje stejně jako paní Jana, má oblíbená pedikérka nebo paní Hanka, ke které chodím pravidelně na kosmetiku. Za nejdůležitější ovšem považuji pozitivní přístup k životu. Domnívám se totiž, že s námi ženami, dělá úplné divy.

Kterému místu či místům v České republice patří vaše srdce?

Jednoznačně nemohu říci, že by srdce lpělo na jednom jediném místě. Mám hezké vzpomínky na Přerov, kde jsem jako malá s rodiči vyrůstala. Nezapomenutelné jsou pro mě i Otrokovice u Zlína, kde jsem trávila téměř všechny prázdniny u babičky a dědy, Olomouc, kde jsem studovala, severní Čechy, kde máme chalupu. Skvěle se cítím i v Praze, kterou obdivuji. Její magičnost na mě velmi působí, stále je zde co objevovat a opájet se krásou. Inu, chápu pocity cizinců, kteří do Prahy přijedou a jsou z ní úplně paf.

Posluchači vás znají jako popovou stálici a také jako muzikálovou zpěvačku.

Muzikály miluji a této vášni jsem propadla snad už při účinkování v tom prvním, což byla West Side Story, kde jsem měla roli Anity. V současné době se těším úspěšnému comebacku původního českého muzikálu Karla Svobody a Zdeňka Borovce Dracula. Máme stále vyprodáno, hrajeme pro nadšené publikum, které dává najevo, že se mu nový kabát líbí. Moc mě to baví.