Do Mnichova Hradiště se sjedou auta Liaz, připomenou výročí bývalého závodu

ČTK

/FOTOGALERIE/ Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se poslední květnový víkend sjede téměř osm desítek nákladních aut značky Liaz. Město si připomene 70 let od zahájení výroby nákladních aut Liaz v samostatném mnichovohradišťském závodě a 20 let od posledního smontovaného auta. Na 27. května připravuje pestrý doprovodný program, lidé budou moci navštívit například areál bývalého výrobního závodu, chystají se i divadelní představení. Radnice počítá s účastí několika tisíc lidí, řekl ČTK za město Martin Weiss.

Poslední přehlídka liazek se v Mnichově Hradišti uskutečnila v září 2017 v rámci Sousedských slavností. | Foto: Vladislav Fanta