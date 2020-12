V souvislosti s korona opatřeními velmi trpí také kultura. Už teď je jasné, že se v prosinci neotevře Městské divadlo Mladá Boleslav a neodehraje chystané premiéry. Na druhou stranu Scéna 2020 nabídne kulturní zážitky on-line i v prosinci. „Do 31. prosince se představení pro veřejnost konat nebudou,“ uvedla ředitelka divadla Janeta Benešová.

Divadlo Mladá Boleslav | Foto: Deník / Michal Bílek

Současný stav podle divadla nepředpokládá náhlé zlepšení situace na stupeň číslo 2, který by povolil zaplnit hlediště. Pokud by se tak do 12. prosince náhodou stalo, tak není v silách instituce v krátkém časovém úseku a bez řádného plánování začít hrát pro diváky.