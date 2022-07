Scénář napsal Eric Roth podle stejnojmenného bestselleru novináře Davida Granna Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, jehož "květinový měsíc" v názvu značí v lidovém podání superúplněk. Příběh se točí kolem indiánského kmene Osedžů, který po roce 1870 nevydržel tlak bílých mužů, kteří usilovali o jejich loviště. Vystěhoval se do nehostinné severní Oklahomy, jejich strasti se ale nečekaně změnily ve štěstí - v rezervaci se o pár desítek let později našla ropa.