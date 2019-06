Uspořádat dětský den poprvé napadlo několik místních dam a po letech se z jedné myšlenky stala důkladně promyšlená a hojně navštěvovaná akce. Takový dětský den se totiž jen tak někde nevidí. Má svůj příběh, podle něhož se celá akce řídí. „Každý dětský den musí mít svůj příběh. K tomu mě přivedl můj otec, který pořádá dětské tábory. I oni pro každý pobyt vymýšlí nová témata a vše důkladně připravují. Není to přeci jen o tom, že si děti přijdou zaskákat v pytli nebo hodit tenisákem,“ vysvětluje trenér a zároveň jeden z organizátorů Pavel Sobalík.

A právě samotní soutěžící budou hrát v příběhu hlavní roli. Jejich dobrodružná cesta stávající z několika stanovišť z nich udělá ty pravé rytíře, kteří budou hodni zachránit poklad královské rodiny. Natrénují třeba střílení z luku nebo praku. A vše bude mít dobový ráz.

„Úplně všechny pomůcky i dobové kostýmy si připravujeme sami. Účinkujících je zhruba 70 a musím říci, že je to velká akce nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jsou do příprav opravdu zapálení a investují do nich spoustu vlastního času i svých prostředků. Za to jim patří velký dík,“ říká. Dobové kostýmy se ale nebudou týkat jen organizátorů. Ani malé návštěvníky tu nikdo nechce vidět v civilním oblečení. „Vlastní kostým je velice vítaný. Pokud návštěvníci v dobovém nepřijdou, oblek zapůjčíme,“ doplňuje Sobalík.

A program nekončí ani po splnění dobrodružné stezky a pasování na rytíře. Připravené jsou i doprovodné akce. Třeba středověký jarmark. I ten bude se vším všudy. „Bude tu fungovat směnárna, kde se budou vyměňovat koruny za groše a obráceně. Za ty pak návštěvníci mohou nakoupit na jarmarku,“ vypráví.

Příprava takové akce je poměrně náročná. Připravuje se necelé tři měsíce dopředu, kdy organizátoři pořádají schůzky a domlouvají se co a jak. „S instalací jednotlivých objektů začínáme s dvoudenním předstihem,“ tvrdí organizátor. V loňském roce se akce zúčastnilo asi 150 dětí. I v letošním roce se počítá s účastí 150 až 200 dětských návštěvníků.

AUTOR: Kristýna Žáková