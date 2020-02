/FOTOGALERIE/ Mladoboleslavský Dům Kultury ožil v úterý 11. února tancem při Čajích o čtvrté.

Z Čajů o čtvrté v Mladé Boleslavi | Foto: Deník / Iveta Karásková

Koordinátorka komunitního centra Klementinka Lenka Mansfeldová, která má taneční podvečery na starost, prozradila, že odpoledne s tancem probíhají každé druhé úterý a budou v kavárně Felicie až do června. Poté se na léto přesunou do Klementinky, aby se v září opět vrátily do kulturáku.