Boleslavsko - Přinášíme vám přehled kulturních událostí v regionu.

Mladá Boleslav



Saloon v modrém aneb Bluegrass a country zařívá další pokračování. Mladoboleslavský Dům kultury přivítá příští čtvrtek 14. prosince od 19.30 hodin v pravidelném cyklu bluegrass a country večerů dvě oblíbené skupiny, vystoupí Nota Bene a Barbecue.

Více tipů na kulturní, sportovní i jiné akce najdete v Tipech Deníku. Na stránku můžete rovněž přidat vlastní akci z Facebooku přes tlačítko "Přidat akci".

Mladá Boleslav



Pěvecký sbor Gospel Voices čeká řada adventních vystoupení. Tento sbor nedávno úspěšně reprezentoval Mladou Boleslav na festivalu v Itálii, kde se setkal s velkým ohlasem. Gospel Voices připravil výrazně inovovaný repertoár pro závěr letošního roku. Během adventu má sbor, který získal během roku i řadu nových členek, skutečně napilno. Sérii vystoupení zahájil ve Mšeně. Už tuto sobotu 9. prosince Gospel Voices vystoupí od 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Všejanech. O den později, v neděli 10. prosince, potěší návštěvníky ve Sboru Prokopa Velikého v Bakově nad Jizerou. Začátek je naplánován na 16. hodinu. Mladoboleslavští diváci budou mít šanci na jediné vystoupení sboru v závěru roku. Koncert pěveckého sboru Gospel Voices se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince, kdy koncert začne v 19 hodin, a to v kostele sv. Jana Nepomuckého, v Železné ulici u náměstí Míru.

Mladá Boleslav



Knihovna města Mladá Boleslav pořádá 12. prosince další cestovatelskou přednášku z cyklu Svět na dlani, tentokrát na téma Vietnam. Víte, jak kvete čaj? V reportáži o Vietnamu uvidíte nejen jeho květ, ale také mnoho dalších snímků pořízených na dvou tisících kilometrech cesty. Vietnam, to jsou bujné tropické džungle a čajové plantáže, ale i tajemné chrámy a historické císařské paláce. A všude potkáte milé a usměvavé obyvatele této země s pohnutou a strhující historií. O své zážitky z cest se podělí Antonín Kůrka z Mladé Boleslavi. Pro čtenáře knihovny platí zlevněné vstupné.

Mladá Boleslav



Letos se vánoční jarmark uskuteční 9. prosince na Českobratrském náměstí, adventní trhy 15. a 16. prosince na Staroměstském náměstí. Podvečerní adventní trhy na Výstavišti trvají od 16 do 21 hodin a to do 23. prosince. Je tam zajištěn kulturní program, v němž se představí různé boleslavské zájmové kroužky, pěvecké sbory, jednotlivci i divadelní soubory. Na Výstavišti je umístěno 16 metrů vysoké ruské kolo a také řetízkový kolotoč, který lidi vyveze do výšky zhruba 26 metrů, kde se pomalu točí. Na Výstavišti jsou prodejní stánky, v nichž své zboží nabízejí mimo jiné například lidé z domova pro seniory, klienti Centra 83 (lidé s mentálním hendikepem) a další, prodává se i tradiční vánoční zboží a sortiment od vánočních ozdob až po občerstvení. Kromě toho by měl být na adventních trzích také dětský kolotoč a poníci. Na Staroměstském náměstí je pak instalován historický kolotoč.

Mladá Boleslav



V knihovně v Mladé Boleslavi na Třídě Václava Klementa se v úterý 12. prosince uskuteční Vánoční deskohraní. Pro zájemce zde budou připraveny nejen deskové hry z fondu pro děti, mládež i dospělé, ale návštěvníci si mohou vyzkoušet i zcela nové hry.

Kněžmost



V kněžmostském kostele sv. Františka Serafinského v Kněžmostě už tuto neděli, 10. prosince zapěvecký sbor Cantores Pontem Princeptis. Sbor v kostele začne svůj koncert v 16 hodin. Následující sobotu 16. prosince zazpívá ve stejném kostele smíšený pěvecký sbor Jasoň z Havlíčkova Brodu. I tento začátek je naplánován na 16. hodinu. O den později, v neděli 17. prosince se dveře kostela sv. Františka Serafinského otevřou opět. Od 16 hodin tu návštěvníci shlédnou vánoční besídku žáků místní školy. A v neděli 24. prosince se v kostele chystá Půlnoční setkání s českými koledami.

Dobrovice



Do konce roku lze navštívit v Dobrovických muzeích výstavu o historii dobrovického tenisu. Příchozí se seznámí s počátky tenisu ve městě, s osobností tenisového spolku Karlem Macasem i s tenisovou současností. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin.

Klášter Hradiště



Příznivci kapel Luboše Odháněla a Seven opět míří na společnou taneční zábavu. Luboš Odháněl s kapelou W.I.X. a také kapela Seven se zpěváky Tomášem Karglem a Filipem Šubrem zahrají na tancovačce na sále v Klášteře Hradišti 9. prosince od 21 hodin.

Mladá Boleslav



Charitativní koncert ve prospěch psích útulků Dunajka Komárno na Slovensku a útulku BONA Kozly u České Lípy se uskuteční 9. prosince od 15 hodin od 15 hodin v kostele sv. Havla. Koncert nese název „…Na Křídlech Pokory…“ Vystoupí tam Hana Zdeňka Herblichová (mezzosoprán), Komorní sbor ZUŠ Mladá Boleslav, Miroslava Hořáková (klavír).



V rámci programu zazní díla klasické i adventní tvorby světoznámých autorů. Součástí koncertu bude opět i materiální sbírka – psí, kočičí konzervy, granule, pamlsky, deky, ložní prádlo, hygienické prostředky, obojky, vodítka, hračky.

Mladá Boleslav



Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Paprsek se uskuteční 17. prosince od 15 do 18 hodin v Městském divadle. Koncert nese název Každý den starší. Hosty je sbor Epoque Quartet. Předprodej vstupenek je v obchodním oddělení divadla v Husově ulici.

Hradiště



V městském muzeu se do 22.prosince koná výstava vánočních betlémů a advent v kuchyni. V rámci výstavy se koná ochutnávka vánočního cukroví, kterou může každý obohatit vlastními donesenými cukrovinkami. Výstava je otevřena denně od 9 do 15.30 hodin.

Mladá Boleslav



Rádio Signál připravilo na středu 12. prosinec nevšední akci. Od 19 hodin v Divadelním sále v Domě kultury Mladá Boleslav začne pořad Vysílá Vánoční Studio S československé nejen vánoční melodie. Na tomto večeru vystoupí československý orchestr Signál rádia. Tento orchestr vystoupí pod taktovkou nejmladšího zpívajícího kapelníka v republice Petra Soviče. Na československém večeru Vysílá Vánoční Studio S vystoupí Milan Peroutka, Zuzana Vlčeková, Adriana Bajtková a Zdena Borecká. Celým večerem bude provázet známý regionální moderátor a programový šéf rádia Signál Luboš Dvořák.

Vinařice



A je tu další Česká mše vánoční. Ta se uskuteční na zámku Vinařice ve čtvrtek 14. prosince. Koncertní provedení České mše vánoční od J. J. Ryby představí mladoboleslavský Sbor Boleslav. Začátek zámeckého vystoupení je naplánován na 19. hodinu.

Mladá Boleslav



Ve Vzdělávacím centru Na Karmeli se 14. prosince uskuteční přednáška Marthy Masopustové na téma Sebepoznáním k ochraně zdraví. Přednáška začíná v 18 hodin. Na programu je diagnostika zdraví kyvadlem a biotronická ukázka práce s energií.