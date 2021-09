Středa nabídne mimo jiné poznávací vycházku městem, jejíž účastníci vyrazí v 15.30 hodin od Vzdělávacího centra Na Karmeli. Putování Za Mladou Boleslaví průmyslovou vede historik Jiří Bartoš Sturz. Ohlédnutím do minulosti bude vlastně i hudební vystoupení ve Sboru českých bratří. Od 19 hodin se koná vzpomínkový koncert na Jiřího Horáčka – akce k nedožitým 80. narozeninám významné hudební osobnosti Mladoboleslavska. Do V břiše velryby se lze večer vypravit na dvě projekce v rámci Ozvěn Ekofilmu: od 19.30 hodin začne promítání snímku Superpotraviny – trendy zdravá strava a o hodinu později Až budu velká, chci být naživu.

Otevřeno bude i v dalších dnech, až do konce týdne. A kavárna V břiše velryby v Havelském parku nabízí v pondělí hned tři příležitosti k návštěvě: od 16 hodin se koná swap neboli festival výměn: bezpeněžní bazar; od 18 hodin kavárna v rámci Ozvěn Ekofilmu patří loutkovému divadelnímu představení Řeka a od 19.30 hodin program Ekofilmu pokračuje: přednáškou Extinction Rebellion Na rovinu o klimatu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.