Jen pro dospělé. Hororový cirkus láká na strašidelné představení v Kosmonosech

S novým programem pro dospělé dorazí do Kosmonos první český hororový cirkus Ohana. Šapitó postaví v Kosmonosech naproti Tescu a na svá strašidelná vystoupení láká od čtvrtka 9. do soboty 11., a pak od středy 15. do soboty 18. března. Zástupci cirkusu upozorňují, že program je určený pro dospělé.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hororový cirkus Ohana bavil milovníky strachu a hororových prvků. | Foto: Deník / Žaneta Dvořáková