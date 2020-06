S neskrývanou chutí si po přerušení veškeré kulturní činnosti zahrál Janovec Jazz Band. Ve dvouhodinovém programu zazněly swingové evergreeny i pár instrumentálních skladeb z raného období moderního jazzu.

Petr Janovec, osobitý a zkušený kytarista z Mnichova Hradiště, je již dlouhá léta známým muzikantem nejen na Mladoboleslavsku. Jeho oblíbencem je světově proslulý americký kytarista tmavší pleti George Benson. Petr za svou hudební kariéru účinkoval ve výborném turnovském Lédl Jazz Quintetu a kratší čas i ve velkém Big Bandu Michaela Wollmanna. Ale raději se realizuje ve svých formacích. Před léty to byla kapela Jazz Dance a nyní již dlouho Jazz Band s jeho jménem. Tato formace naservírovala přítomnému publiku krásné swingové trvalky, uvedu alespoň některé: Night And Day, Fly Me To The Moon, Love For Sale. Do rytmu jsme si podupávali při Route 66 či Fever. Líbila se i pomalá balada Summertime, hraná jako bossa nova. Také známý song Something od George Harrisona přispěl k výborné chuti čepovaného pivního speciálu, nebo ke sklence přívlastkového vína.

Překvapením byl zpívaný jazzový hit Take Five pianisty Dave Brubecka. Pěvecký part obstarává již několik let Veronika Doudová, známá z vokálního sdružení Každý den starší Milana Klipce. Také byla dvorní zpěvačkou Big Bandu Michaela Wollmanna.

Úspěch u posluchačů měly i instrumentálky bopovéch charakteru Impressions (autor John Coltrane) a Blue Bossa (Kenny Dorham). I zde se projevil kompaktní zvuk kapely s tenorsaxofonem Vládi Vláška (člen Big Bandu Relax), basovou kytarou Jana Hanuše a bicími Michala Pecky. Různorodý program u Altánku pokračuje i v dalších červnových a prázdninových dnech.

Rudolf T. Kulka