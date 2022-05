Nejenom proměny náměstí, ale také řadu zajímavých událostí, kterých bylo toto místo v průběhu let svědkem, přiblíží několik desítek historických fotografií, připomněla za tým muzejníků Lenka Zikmundová. S tím, že vernisáž se uskuteční v úterý v podvečer. Dobře se to ostatně pamatuje: koná se 17. května od 17 hodin. „Výstavu můžete navštívit v prostorách Mladoboleslavského hradu do 11. září,“ zve Zikmundová k návštěvě.