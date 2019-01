Bezděz - Na Bezdězu se o uplynulém víkendu konala velká sláva. Hrad totiž slavil kulaté výročí. Je mu už 750 let

A právě kvůli tomu se na něj sjeli návštěvníci ze všech koutů okresu, i ti, kteří to na něj mají pořádný kus cesty. Oslavy vypukly úderem sobotní deváté hodiny a purkrabství paláce ožilo. Návštěvníci mohli obdivovat výstavu s názvem Hrad Bezděz na kresbách minulých i dnes, promítal se film Vězeň na Bezdězu a dětský koutek s omalovánkami se začal pomalu plnit dětmi. V hradní kapli zazněla duchovní hudba a své umění a hold hradu přijela vzdát i skupina Vem Camará Capoeira z Mladé Boleslavi, která předvedla unikátní kombinaci tance, akrobacie a netradičního boje.

Na hrad přijel i historik Vlastimil Vondruška, se svou Talk show, nebo divadelní soubor Hnedle vedle, který pobavil děti pohádkovým zpíváním. Návštěvníky pak jistě potěšila hudební vystoupení. Zazpíval českolipský Pavel Callta, zpěvák Tomáš Savka, Markéta Procházková, nebo Petr Tengler. Samozřejmostí byla také šermířská vystoupení a zaměstnanci, jež po hradě provázeli i v dobových kostýmech. Průvodkyní na Bezdězu je čtvrtým rokem i Světlana Žalmánková, se kterou jsem si povídala.

Světlana Žalmánková: Ráda pracuji s lidmi a průvodcovství je dobrá životní zkušenost

Se Světlanou Žalmánkovou (vlevo) se znám asi rok. A tak moje volba, koho oslovit při příležitosti oslav hradu Bezděz, kde pracuje jako průvodkyně, byla jasná. Bezděz slavil 750 let od svého vzniku a Světlana byla samozřejmě u toho.

Pracuješ jako průvodce hradu Bezděz. Jaké byly sobotní oslavy?

Pravdou je, že při oslavách hradu jsem nepracovala jako průvodce, ale pomáhala jsem s prodejem nápojů. Musím říci, že to byla příjemná změna už jen proto, že provádět v otevřených prostorách při velkém množství návštěvníků není snadné.

Proč sis vybrala právě Bezděz? Nebylo to jistě proto, že byl nejblíž.

Bezděz je nádherný hrad plný tajemna a pozitivní energie. Také je opravdu zajímavé pracovat a přitom se dívat na daleký rozhled po celém okolí. To, že je postaven kousek u Bělé, kde bydlím, je velmi příjemný bonus.

Jaké otázky návštěvníků tě opravdu dostávají? Ptají se i děti? Dokážeš zodpovědět opravdu vše?

Podle mého názoru, si někteří lidé neuvědomují, že ve 13. století bylo vše úplně jiné. Odpovídají tomu dotazy, které mi neustále dávají. Například o Václavu II. se říká, že měl velký strach z koček, ale určitě netrpěl alergií, jak si spousta lidí myslí. U dětí je vidět, že poslouchají a na závěr se často ptají na pověst či pohádku. Během čtyř let, co zde provádím, jsem nastudovala spousty materiálů, takže odpovědi na otázky většinou znám, ale i přes to se neustále dozvídám spousty nových informací.

Co ti tvá práce dává? Proč ji máš ráda?

Ráda pracuji s lidmi a určitě je to dobrá životní zkušenost. Také děkuji kastelánovi panu Juričkovi za hezké pracovní prostředí.

Mohla bys potencionální návštěvníky pozvat na hrad? Co je tam v nejbližší době čeká, ale co uvidí, i když přijdou v běžný den?

Ano, na začátku září v rámci Dnů evropského dědictví bude mimořádně otevřen ochoz královské kaple. Také se mohou návštěvníci těšit na šermířské vystoupení skupiny Askalon. V běžný den je na hradě k vidění výstava obrázků s názvem „ Bezděz v dobách minulých i dnes" v prostorách Purkrabského paláce. Určitě se budeme těšit na vaší návštěvu.