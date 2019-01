Bělá pod Bezdězem - Fotí dva roky a říká o sobě, že je v tomto oboru stále ještě začátečník. Jmenuje se Zuzana Korbelová a z jejích fotek je jasné, že miluje výzvy

Fotografka Zuzana Korbelová vystavuje v Bělé pod Bezdězem | Foto: Vít Ondráček

Hraje si s prostorem, světlem, a jak se svěřila, modré nebe pro ni není nic zajímavého. Zato nebe po bouřce má to správné kouzlo. Přestože fotí poměrně krátkou dobu, získala už několik ocenění. Vernisáž její výstavy s názvem Nacházení ji otevřela pro veřejnost, a navštívit ji můžete ve výstavním sále Městských kulturních zařízení v Bělé pod Bezdězem až do konce března.

Proč se vaše výstava jmenuje Nacházení?

Snažím se stále nacházet hezká místa, nové věci, nové pohledy. Nová zrcadlovka, kterou jsme si pořídila, mě také neustále překvapuje. Celý život je o nacházení.

Co, nebo koho nejraději fotíte?

Přírodu a hezké věci.

Lidé vás neinspirují?

Tak se to úplně říct nedá. Je to asi tím, že ve své profesi se setkávám se spoustou lidí, a tak se spíš hledám v té přírodě.

Zkoušela jste už, jak jste dobrá?

Myslím, že každý, kdo něco vytváří, chce znát svou kvalitu. Jsem na tom úplně stejně. Posílala jsem fotografie do různých soutěží. Na portálu Kudy z nudy jsem vyhrála pět cen. Z toho jednu i první.

Výstava vašich fotografií je z okolí Bělé pod Bezdězem, některé přímo z nitra města. Je to tím, že vám Bělá učarovala?

Popravdě jsem původem z Prahy. Narodila jsem se ale v České Lípě. Maminka je lékařka a dostala tam umístění. Do škol jsem už zase chodila v Praze. Pak následoval můj rodinný život také v hlavním městě. Rozchod s posledním partnerem mě ale vyburcoval k zamyšlení a padla volba na Bělou. Prý tu máme kořeny.

Jakou roli hraje při vašem focení počasí?

Nijak zásadní. Řekla bych to asi tak. Nemám ráda modré nebe. Lepší je nebe před bouřkou, nebo po ní. Fajn je ale taky třeba sněhová vánice.

Uvažujete i o dalším místě ve Bělé, kde byste ráda své fotografie představila?

Určitě v muzeu. Už jsem se tam byla i podívat a to místo je vážně pěkné. Určitě uvažuji i o jiném konceptu výstavy.

Můžete prozradit víc?

Hrozně mě baví staré věci. Právě o nich by měla další výstava být. Jmenovala by se Obyčejné předměty, nebo věci. To už vím naprosto přesně.

Váš profesní sen?

Ráda bych se jednou živila tím, co mě baví, tedy fotografováním.