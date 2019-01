Mladá Boleslav - V neděli dorazila štafeta do Prahy. Na Mladoboleslavsku se jí zúčastnily desítky lidí.

Mladoboleslavsko protnula trasa sokolské sletové štafety, která je pořádána u příležitosti zahájení sletového roku a jejímž prostřednictvím vysílá v dutých kolících svá poselství do centra obce sokolské všech 42 žup.

Jednotlivé trasy protnuly celou republiky a jejich společný cíl je jediný Tyršův dům v Praze. Štafeta podle Marie Josífkové ze Sokola Mladá Boleslav skončí v jediný okamžik, kdy k Tyršovu domu dorazí kurýři ze čtyř směrů.

Během víkendu urazila štafeta desítky kilometrů skrze Mladoboleslavsko. Na poslední část trasy vyrazila v neděli kolem deváté hodiny ráno od budovy Sokola v Mladé Boleslavi, kde se sešla hrstka členů.

Odtud jí členky vezly na kole do Pískové Lhoty, kde se připojili další členové. Následně štafeta pokračovala do Benátek nad Jizerou. Přes Brandýs nad Labem a Říčan pak dorazila až do Prahy.

V Benátkách nad Jizerou připravil místní Sokol sportovní odpoledne.

„Ve starší historii Sokola se objevuje celkem čtyřikrát. Štafetové kolíky se stuhami žup a jednot vždy byly poselstvím radosti z blížícího se sletu,“ připomněla historii Marie Josífková ze Sokola Mladá Boleslav.

Obnovený Sokol se v září roku 2005 troufl na podobnou akci a pokračuje dodnes. Štafeta se připravovala několik měsíců.