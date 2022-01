„Kniha vznikala hodně dlouho a stalo se tak díky velkému projektu na podporu identity Bakovska. Vzešel z něho nápad na vznik propagačního materiálu, který by se mohl dávat lidem, měla to být původně pouze brožurka malého rozsahu,“ popisuje Vojtěch Dvořák.

Datum vydání brožurky s měkkými deskami se ale stále odsouvalo, přičemž realizační tým na ní neustále pracoval a rozvíjel ji, až se ukázalo, že by bylo lepší sepsat plnohodnotnou knihu. „Pak jsme se začaly bavit o tom, že by ta kniha mohla být silnější a mít pevné desky, ale do toho přišla korona. Navrhl jsem panu starostovi, ať uděláme velkou pěknou knížku, která bude prodejní a bude poprvé v historii barevná,“ vysvětluje autor knihy.

Tvůrci knihy přitom měli vizi moderní publikace, která ukáže Bakovsko ve všech aspektech, zajímavosti o přírodě, o domech, místní názvy a podobně. Aby si člověk dohledal všechny důležité informace.

„Bylo to těžké v tom, abychom vše sepsali stručně a dobře. Neexistovaly moderní fotografie, musel jsem všechno nafotit, množství historických materiálů jsem našel v bakovské knihovně. Hlavním spolupracovníkem byl Pavel Sosnovec z muzea Mladoboleslavska a přírodovědec Antonín Kůrka. Ten převzal záštitu a koncipoval kapitoly o přírodě,“ vypichuje Dvořák. „Grafiku jsme tvořili společně s Lukášem Řípou, který rovněž graficky upravil veškeré obsažené fotografie,“ dodává.

Nejedná se však o „obyčejnou“ knihu – publikace má i zvláštní virtuální nadstavbu, obohacující zážitek o nový rozměr: obsahuje QR kódy s odkazy na videa a on-line mapy. Pomocí chytrého telefonu si čtenář zobrazí další interaktivní obsah. „Je to moderní dobře vychytaná knížka, v níž se dozvíte všechno o našem kraji,“ uzavírá Dvořák.

Publikaci lze zakoupit na městském úřadě a v knihovně v Bakově nad Jizerou, v Mladé Boleslavi je pak k mání v infocentru na Náměstí Republiky, v Olympii v Kanzelsbergeru a v knihkupectví Kosmas na Starém městě. V Hradišti ji pak lze zakoupit u Hany Otáhalové. Ovšem v prodeji je i za hranicemi Mladoboleslavska v trutnovském Knihkupectví Českého Ráje. Kdo by si chtěl objednat on-line, ten může pomocí mailu info@dvoraksystems.com. Kniha vyšla v nákladu 1250 kusů.