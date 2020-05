ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE.

Festival Krásná louka, který se měl konat 29. a 30. dubna, jeho pořadatelé připravují celý rok. Jedna produkce končí a hned je potřeba začít promýšlet a chystat další ročník. Roční příprava několikačlenného teamu lidí, kteří festival staví do podoby, kterou potom vidí návštěvníci, spolyká také mnoho a mnoho financí.

Kdyby letos Krásná loutka nebyla, tak by to pro organizátory znamenalo spoustu další práce navíc, nehledě na případné kompenzace pro interprety. „Věříme v dobrý konec, samozřejmě je pro nás nejdůležitější zdraví lidí. Nařízení vlády musíme respektovat a udělat maximum pro zdraví občanů,“ uvedla za pořadatele Kateřina Čáslavová s tím, že třeba bude možné odsunutí akce do podzimních měsíců.

To, že by letos festival nebyl vůbec, ale na druhou podle ní stranu neznamená, že by skončil definitivně. „O tom vůbec neuvažujeme, máme za sebou sedmiletou historii a nechceme ji jen tak zahodit. Festival je velice dobře hodnocen, je to akce pro celou rodinu a má za ty roky vybudovanou dost silnou fanouškovskou základnu,“ vysvětlila Čáslavová.

Finanční ztráty budou značné

Krásnou louku pořádá produkční agentura Black.et. Neutrpí tak jedinou ztrátu. Vzhledem k nařízení vláda, která nastavila velmi přísná pravidla pro pořádání akcí, hlavně pak co do počtu přítomných návštěvníků, to pro agenturu, až do konce prázdnin, znamená přibližně 150 zrušených koncertů, festivalů a dalších zábavních programů.

Veleoblíbený je také další festival ve Svijanském Újezdu, který každoročně pořádá místní pivovar Svijany (Slavnosti svijanského piva). I tato akce, plánovaná na 18. července, má silnou fanouškovskou základnu a případné zrušení bude pro ně bolestné. „Ještě nevíme, co bude, čeká se na rozhodnutí vlády. Na její jasný pokyn,“ uvedl mluvčí pivovaru Luboš Spálovský.

I zde jsou ve hře nejrůznější kompenzace kapelám. S posunutím se ale nepočítá. „Buďto festival proběhne nebo ne, posunovat na podzim akci nebudeme,“ doplnil Spálovský s tím, že o dalším postupu bude pivovar informovat ve chvíli, kdy vláda rozhodne.

Nezazpívá ani Rytmus

Třetím tahounem léta je v Boleslavi potom Romský festival, na který loni zavítaly tisíce lidí. „Já si myslím, že letos festivaly nebudou, takže ani Romský festival. Vidím to tak, že příští rok, proběhne pátý ročník zpět,“ uvedl pořadatel akce Ernest Dančo.

Jeho akce, na které v minulosti vystoupil třeba známý rapper Rytmus, měla připadnout na 20. června. Dančo v tuto chvíli, kvůli nejasným pravidlům a kvůli tomu, že nikdo neví, co zrovna vláda nařídí nebo změnu, neuvažuje ani o tom, že by akci přesunul na jiný termín. Už nyní ale ví, že bude finančně tratit, protože již zaplatil nejrůznější zálohy, které nejsou vratné. Těsně po vypuknutí pandemie koronaviru navíc pořadatel přišel na poslední chvíli o akce, které pořádá v boleslavském Fóru.