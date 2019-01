Dobrovice - Zimní spánek, Divoké historky, Cesta ven, Leviatan, Zázraky, Mami! a Pulp Fiction. To je sedmička filmů, které uvidíte v rámci unikátního festivalu nejen pro filmové fajnšmekry

Z filmu Zimní spánek | Foto: archiv

Mezinárodní filmový festival v Cannes patří k nejstarším a nejprestižnějším filmovým událostem na světě. Už od roku 1946 sem s železnou pravidelností míří davy filmových nadšenců, aby se setkali s hvězdami a tvůrci, ale především aby shlédli to nejlepší, co bylo ve světě za uplynulý rok natočeno. Díky Kinu Naruby Dobrovice můžete o víkendu skvosty světové kinematografie obdivovat také. Stačí zajet do Dobrovice a navštívit festival RubiCannes.

Proč RubiCannes? Protože cílem festivalu je představení letošního ročníku MFF v Cannes takříkajíc v kostce. A proč Rubikova kostka? Že by odkaz na kostkový cukr tak příznačný pro Dobrovici?

Nebude chybět Pulp Fiction, kultovní film oceněný Zlatou palmou před 20 lety

Organizátoři vybrali sedm celovečerních filmů včetně Zimního spánku tureckého režiséra Nuri Bilge Ceylana, který odborná porota ocenila Zlatou palmou za nejlepší film. Vedle něj je v programu například také divácký hit MFF Cannes, černá povídková komedie Divoké historky.

Všechny filmy kino uvede během nadcházejícího víkendu 15. – 17. listopadu.



„Osobně se nejvíce těším na Zimní spánek a na Leviatan," doporučuje za sebe Marek Havlas, jeden z provozovatelů dobrovického kina. „Diváky zatím hodně lákají i filmy, o kterých se v poslední době hodně píše – Mami! a Divoké historky. Máme také informaci, že se mnoho lidí chystá z nostalgie na Pulp Fiction," dodává Havlas.



Poslední zmíněný snímek, kultovní černá komedie Quentina Tarantina, letos slaví 20 let od získání Zlaté palmy. Proto je zařazena do programu na čestném místě.

Výstava kreseb, křest CD, připomínka revoluce: nechte se zlákat doprovodným programem

Celým festivalem se bude kromě filmů vinout také pestrobarevná linka doprovodného programu, který vyplní prostor mezi jednotlivými projekcemi. Ten můžete navštívit zcela zdarma.



Zahájení festivalu bude spojeno s vernisáží místního výtvarníka Filipa Buriána, který svým autorským stylem graficky zpracoval slavné osobnosti, první den také proběhne křest CD plného energických šansonů a malý koncert Alexandry Niklíčkové, která své písně v dobrovickém kině dokonce nahrávala.



Druhý den diváky potěší folkovými písněmi na přání kapela Dobráci a třetí den se ponese v duchu vzpomínek na 17. listopad 1989 – v okně Informačního centra na náměstí proběhne audiovizuální „okénko demokracie" se zajímavým sestřihem revolučních událostí, po osmnácté hodině zazní několik písní Karla Kryla v živém podání a vše vyvrcholí v 18.45 hodin několikaminutovým ohňostrojem na náměstí.



Organizátoři tvrdí, že doprovodný program nenechá diváky vydechnout a doporučují zúčastnit se celého festivalu. Rovněž děkují městu Dobrovice a sponzorům.