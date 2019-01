Praha/ Mladá Boleslav - Talentovaný herec, který je ve stálém angažmá ve zdejším divadle, byl v sobotu večer oceněn Cenou Thálie

Matouš Ruml | Foto: Deník/ Veronika Hladíková

Když se v sobotu večer rozdávaly české divadelní obdoby filmových Oskarů, Ceny Thálie za rok 2012, zatajil se všem boleslavským divadelníkům dech.



Národním divadlem, kde se jubilejní dvacátý ročník předávání Thálie odehrál, se totiž rozlehlo hned na začátku jméno, které je jim víc než dobře známé.



Matouš Ruml, který už pátým rokem exceluje na prknech Mětského divadla v Mladé Boleslavi, získal Cenu Thálie pro mladého činoherního umělce do třiatřiceti let!



Překvapení bylo o to větší, že se v této kategorii jména nominovaných předem nezveřejňují.



Skleněnou sošku z dílny architekta Bořka Šípka Matoušovi předala herecká legenda, Otakar Brousek starší.



V krátkém proslovu, už s prestižní cenou ve zjevně rozechvělé ruce, poděkoval hned na prvním místě svým mladoboleslavským kolegům, a v jeho hlase bylo znát dojetí.



„Chci poděkovat všem, s nimiž se v boleslavském divadle potkávám, a samozřejmě především režisérům, kteří mi dali příležitost ve svých hrách," prohlásil.

Celý článek a také exkluzivní rozhovor s prvními dojmy oceněného herce si přečtete v pondělním vydání Boleslavského deníku.