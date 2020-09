Dva roky uplynuly od chvíle, kdy Jiří Rákosník, člen hudební skupiny EX 05 z Benátek nad Jizerou, oslavil kulatiny velkolepým koncertem, na kterém vystoupilo 24 hudebníků, kteří se s oslavencem v minulosti setkávali na pódiu. Brzy po koncertu začala kapela dávat dohromady potřebné podklady, aby se podařilo vydat nosič se záznamem této akce. A ta doba přišla.

Rocková skupina EX 05 zahraje po delší době opět na domácí půdě. V areálu benátecké Loděnice se koncert spojený s křtem flash disku uskuteční v sobotu 12. září od 21 hodin. | Foto: archiv skupiny

„Nezdá se to, ale měli jsme na tom hodně práce. Některé části bylo nutné upravit a dotočit v našem studiu, protože byly třeba málo slyšet zpěvy a sóla. To vše nakonec připravil a nejvíce se na tom podílel basisový kytarista kapely Jan Frumar. Když jsme si pak prohlédli konečnou verzi, byli jsme spokojení a rozhodli se, že nebudeme vydávat klasické DVD, ale vydáme náš první flash disk, samozřejmě s bukletem a obalem,“ říká Milan Frumar, hráč na bicí a lídr kapely EX 05.