/FOTOGALERIE/ Koncerty a pohádky jsou v letních měsících neodmyslitelně spjaty s Michalovickou putnou. Tentokrát malí i velcí diváci mohli vidět pohádku, které byla něčím výjimečná, protože děti mnohému naučila. Měla totiž podtext „eko. A tak se červená Karkulka potýkala s pneumatikou či plastovou lahví pohozenou v lese.

Děti s hercem Zdeňkem Sedláčkem z divadla ŠUS hádaly, kam by danou věc, která do lesa nepatří, správně umístily. „Plasty do lesa nepatří, to víme! Kam je tedy dáme,“ zvolal mezi děti herec. Hromadné „do žlutého“ Sedláček s úsměvem přijal.