Mladá Boleslav - Děti si užívaly Den dětí v Domě kultury.

Plný Velký sál Domu kultury, hudba a tanec. Takový program připravila Kultura města Mladá Boleslav na Dětský den pro děti základních škol, dětského domova i pro veřejnost.

Největší aplaus sklidila mladá začínající kapela 5 Angels z Prahy. „Pro tuto kapelu skládají Stano Šimor, který například proslavil kapelu Lunetic, a Petr Šiška,“ řekl Zdeněk Vranovský ze společnosti Kultura města Mladá Boleslav, který Dětský den společně s Michalem Mertou, manažerem kapely 5 Angels, uváděl.

Vystoupení mladé kapely bylo okořeněné soutěžemi, o něž byl neuvěřitelný zájem. Děti za odměnu dostávaly trika, klíčenky nebo CD.

Dětský den také pořádně oživila boleslavská taneční skupina UR Dancers, jež předvedla choreografii s názvem Sec Mazec. Nejdříve vystoupila děvčata ve věku 6 – 7 let, což jsou tanečnice z přípravky a v dalším vstupu se představily juniorky, které letos vyhrály 1. místo na mistrovství Čech ve street formaci.

Manažer 5 Angels Michal Mertl: Holky připravujeme i na negativní reakce lidí

Stojí za vznikem velice úspěšné dívčí kapely, kterou mimo jiné podporuje Michal David. Kapela se jmenuje 5 Angels, jeho jméno je Michal Mertl a je manažerem zmíněné skupiny.



Jak vůbec vznikla kapela 5 Angels?

Pro děti tu podobná kapela nebyla. Neslyšely české písničky, když samozřejmě opomenu Dádu Patrasovou, která zpívá spíše pro předškoláčky. Proto jsme tento projekt vymysleli. Pracovali jsme na něm dva roky a pomohl nám například Michal David, jenž náš nápad uvítal.

Jak výběr dívek probíhal?

Z necelých dvou stovek dětí jsme vybrali tuto pětici děvčat, která jsou úžasná.

Měly dívky nějaké předchozí zkušenosti s tancem a zpěvem?

Nikola zpívá odmalička. Prošla souborem Valášek a vytupovala v televizi s Dádou Patrasovou, Dianka tancovala v Národním divadle v Praze. Všechny holky se tanci a zpěvu věnují minimálně od tří let. Jsou to abnormálně talentované dívky, které svůj um momentálně prodávají.

Jak to mají ve škole?

Individuální plán zatím nemají, ale myslím, že k tomu dojdeme, protože je hodně nabídek ze zahraničí a hodně času strávíme na Slovensku, kde je o holky veliký zájem. Ve škole jsou k nám shovívaví a holky na koncerty pouští.

Zvládají popularitu psychicky?

Nenecháváme je nad tím přemýšlet. Holky jsou bezproblémové, vše jim vysvětlujeme a dopředu vědí, co se bude dít. Připravujeme je i na to, že na ně například může někdo sprostě pokřikovat, že se o nich nebude psát vždy v dobrém a tak podobně.

Říkal jste, že vám zpočátku pomáhal Michal David. Pokračuje nějak spolupráce s ním?

S Michalem Davidem 5 Angels vystoupily na dvou koncertech v Lucerně, což bylo ohromné. Stále nám pomáhá.

Co rodiče? Nemají o dívky strach?

Každý rodič má asi strach, ale jsme v neustálém kontaktu, pomáhají nám a úspěch děvčat velmi prožívají. 5 Angels jsou přeci stále normálními dětmi ze sídliště.

GLOSA: Hysterie v Domě kultury aneb Děti ochotné se ušlapat

5 Angels. To je název dívčí kapely. Velmi oblíbené kapely s věkovým průměrem deset let. Do včerejšího dopoledne jsem ten název nikdy neslyšela, takže když jsem přišla do Domu kultury na Dětský den, kde zmíněná kapela vystupovala, spadla mi brada. Vejdu do velkého sálu, na pódiu tančí a zpívá pětice mladých dívek a pod pódiem se odehrává něco neuvěřitelného. Dav dětí s nepřítomným výrazem ječí a zpívá s rukama nad hlavou, co mu síly stačí. Schůdky k pódiu jsou v obložení fanoušků ve věku okolo desíti let. Navzájem se shazují, jestli kluk strčí holku nebo kluka, v tuto chvíli nehraje roli, každý chce být přece nablízku Pěti Andělům. Na křik muže, který chce dav zkrotit, nikdo nereaguje. Já jsem posloužila jako držátko i jako stupínek. Že jsem člověk a ne věc, nikoho nezajímá. Když Andělé vhodí do davu reklamní předměty, můžou se děti ušlapat.

Tak mi nezbývá, než se zeptat – proč? Je to normální? Je možné, že tak mladé dívky vzbuzují hysterii? Že se tak malým dětem „zatmí“ a chovají se jak zvířátka?

Holčinám Andělům fandím a držím palce, ať zvládají tlak, který, pokud nepřišel, přijde. Pořadatelům poradím, ať si na koncerty 5 Angels pořídí kýbly s ledovou vodou. A fanouškům asi jen – Proberte se!