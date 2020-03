Stav nouze a následná opatření spojená s karanténou ochromily boleslavské divadlo. Vedení divadla proto v pondělí 16. března vyhlásilo, že bude až do odvolání uzavřené, a to včetně obchodního oddělení v Husově ulici.

Divadlo Mladá Boleslav | Foto: Deník / Michal Bílek

Všechny požadavky na vrácení vstupného a informace o aktuálním dění budou vyřizovat pracovníci obchodního oddělení telefonicky na čísle 326 323 269 nebo e-mailem, který je možno směřovat na adresu predprodej@mdmb.cz, a to v běžné pracovní době od pondělí do pátku v časech 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 a ve středu až do 17:00.