Městské divadlo Mladá Boleslav má za sebou úspěšnou sezonu a nyní mají umělci prázdniny. Po létě ale na diváky čekají novinky – například nový model předplatného.

Letos v divadle odehráli celkem 145 představení na velké scéně a 80 na malé scéně, 86 představení pak hráli pro děti a absolvovali také 55 zájezdů do mnoha českých měst. „Na velké scéně jsme měli 72 cizích představení, jedno pak bylo na scéně malé,“ doplnila ředitelka městského divadla Janeta Benešová. Divadlo se také blýsklo v rámci festivalu Nadosah, to hned dvanáctkrát. Pět her uvedlo ještě před začátkem prázdnin na letní scéně zámku Sychrov.