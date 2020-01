Divadlo má před sebou další letošní premiéru. Tentokrát půjde o hru Petera Shaffera pod režijní taktovkou Pavla Kheka s názvem Amadeus. Jde o světoznámou inscenaci, ve které se navíc potkají tři držitelé prestižního ocenění Thálie: Daniel Bambas, Petr Mikeska a Radim Madeja.

Divadlo Mladá Boleslav | Foto: Deník / Michal Bílek

„Pouštíme se do něčeho, co je v Čechách obecně známé. Možná dokonce víc než jinde ve světě, protože přece jenom Forman udělal něco, co je pro divadlo taková medvědí služba, prostě opravdu dokázal natočit jeden z nejlepších filmů 20. století,“ uvedl režisér Pavel Khek.