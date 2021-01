Jestli a kdy divadlo otevře je nejisté. „Už to není o plánech, což ještě v listopadu bylo, ale spíš čekáme, jaké budou další varianty a možnosti abychom viděli diváky naživo,“ popsala produkční divadla Denisa Kábrtová.

Zřizovatelem divadla je město a to se o něj, více než kdy jindy, musí postarat po finanční stránce. „Město nás stále podporuje, bez jeho podpory bychom to absolutně nezvládli, kroky, které činíme, jsou v souladu se zřizovatelem. Výpadek ze vstupného je ale zásadně znát,“ vyjmenovala produkční.

Finanční výpadek muselo divadlo pokrýt jinak a tak seškrtalo všechno, co bylo vůbec možné omezit, což se značně dotklo především dramaturgického plánu. K tomu však vedení divadla nevedly jen finanční, ale také praktické důvody. „Máme inscenace, které se nám kupí, a to je problém. Zároveň však nebylo nutné někoho propustit, v tomto je město skvělým podporovatelem a zřizovatelem,“ podotkla Denisa Kábrtová.

Otevře se vůbec ještě letos?

Vzhledem k situaci a všem restrikcím se nabízí otázka, zda by nebylo lepší letošní rok úplně vypustit a neotvírat ani ve chvíli, kdy to vláda umožní. To však divadlo vylučuje a už se moc těší na chvíli, kdy bude možné diváky vpustit do hlediště. Přípravy na znovuotevření budou však náročné.

„Potřebujeme rozhodně minimálně 14 dní na to, abychom se dokázali připravit. Snažíme se oprašovat inscenace a dávat je dohromady, těžko se nastartujeme z nuly na sto,“ vysvětlila produkční.

Divadlu se zároveň nevyhnul ani koronavirus. Několik zaměstnanců onemocnělo, ale situace naštěstí nebyla dramatická.

Divadelníci jsou v současné době pro své diváky k dispozici on-line. Prostřednictvím kanálu Youtube je možné zhlédnout talk show Cesty, v níž místní herci popisují svojí cestu k divadlu. Pro Youtube instituce připravuje také další pořad s pracovním názvem „Štych“. V něm se diváci dozví něco o divadelních pověrách.

On-line uvidíte také dvě derniéry. Prvního února můžete zhlédnout muzikál Legenda 997, 26. února bude následovat hra Deburau. Představení vždy začne v 19. hodin, vstupné vyjde na 200 korun. Vstupenku lze zakoupit na webových stránkách divadla.