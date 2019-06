První novinkou se divadlo pochlubilo už v pátek 22. února, šlo o detektivku podle Agathy Christie A pak už nezbyl ani jeden (původně Deset malých černoušků). Další budou brzy následovat.

Jedním z největších počinů bude inscenace Cesta kolem světa pod taktovkou režiséra, herce a zpěváka Ondřeje Havelky. Premiéra hry je naplánovaná na 12. dubna. „Už 25. února se začala hra zkoušet. Realizační tým se ale sešel dávno před tím, proto už i v dílnách se na realizaci této hry dlouho pracuje,“ uvedla ředitelka divadla Janeta Benešová.

Za známým příběhem Julese Vernea stojí realizační tým, který se v Mladé Boleslavi už osvědčil. Jde o tvůrce veleúspěšných Mužů v offsidu – režiséra Ondřeje Havelku, který je s Martinem Vačkářem i autorem scénáře. Dále pak o autora hudby Jakuba Šafra. Na pódiu potom diváci uvidí hostujícího Martina Zbrožka, Vojtu Havelku, Rozálii Havelkovou a herce boleslavského divadla.

Další premiéru divadlo chystá na 14. června. To na diváky bude čekat drama Tennesseho Williamse Kočka na rozpálené plechové střeše, které mnozí znají ve filmovém provedení s Elizabeth Taylor a Paulem Newmanem. Ve verzi pro boleslavské pódium drama režíruje Petr Svojtka mladší, syn herce Petra Svojtky.

Nejsou to ale jen divadelní hry, co divadlo chystá. Stejně jako tomu bylo v loňském roce, se i letos zapojí do celostátní akce Noc literatury.