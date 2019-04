Soutěž je již tradiční a letos se konala posedmé. Pořadatelem je společnost Dragon internet ve spolupráci s obchodním centrem Olympia a s BK Mladá Boleslav. I letos akci podpořilo město Mladá Boleslav.

Klání se účastnily se děti z domovů Na Celně, Horní Krnsko a také z dětského centra při Klaudiánově nemocnici. Soutěžící měli za úkol namalovat dresy pro hokejisty z BK Mladá Boleslav, imaginárního pana Rychlíka a slečnu Úžasnou. Porotci následně měli nesnadný úkol, a to z těchto děl vybrat ta nejlepší, jejichž autoři budou oceněni. Odměnami byly hmotné dary, ale také tisícikoruna pro každé první místo, kterou děti mohly v obchodním domě Olympia utratit podle své libosti.

Výstava v Olympii potrvá do 10. května.

Pavlína Dragonová promluvila za pořadatele akce:

Jak byste představila dnešní akci?

Dnešní soutěž už je sedmá v pořadí, jedná se o akci výstavní a soutěžní. Děti malovaly na téma dres boleslavského hokejového klubu, pana Rychlíka a slečnu Úžasnou. To znamená kreativní vnímání světa. Děti motivujeme k vítězství. Máme tedy ceny od jednotlivých organizátorů. V neposlední řadě letos přispívá i město Mladá Boleslav, a to na nákup věcí do daných domovů. Velmi hodnotná je také cena paní náměstkyně Kašpárkové, která věnovala osobní dar.

Jaké jsou ceny pro vítěze?

Vítězové jsou rozděleni do kategorií podle věku. Nejmladší je předškolní věk, tam je hlavní cenou dětský tablet, věci sportovního charakteru a Olympia centrum předává vouchery. Dětičky si za tisíc korun tedy vyberou samy podle sebe. Další ceny jsou herního zaměření, ceny, které souvisejí s telefonováním či chytrými hodinkami. Myslím, že děti budou překvapené.

Mají kresby další potenciál?

Myslím si, že ano. Cílem bylo, že vznikne zajímavý nápad, který by se do budoucna mohl realizovat na hokejových dresech. Dragon internet má postavu pana Rychlíka, který asociuje rychlý internet a slečny Úžasné, tu si můžeme představit jako televizi.