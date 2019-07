Přečtěte si krátký rozhovor s hlavním protagonistou Danielem Bambasem a s režisérem Petrem Mikeskou.

Jaké to je hrát a připravovat hru v krásném prostředí zámku Sychrov?

Petr Mikeska: Toto je inscenace, která je připravená pro divadlo, hrajeme ji už od roku 2017. Když přijedeme do takhle nádherného prostředí, tak mu hru přizpůsobíme. Nechci vozit dekoraci, protože vozit dekorace do něčeho takového, tak hezkého, to je úplná hloupost. Rozehráváme i zámek, především okna nad jevištěm, což vypadá, jako když je to pro dané místo udělané. Zážitek je to i pro herce, tvůrce, protože takový příběh by se klidně někde na zámku mohl odehrát.

Daniel Bambas: Co se týče herectví v plenéru - člověk musí počítat s různými nepředvídatelnými vlivy. Za prvé je to počasí, to nám přeje, i když včera jsme měli chladnou noc. Pak se ozývají různé zvuky třeba hodin z věže, ale to jsou věci, které často vlastně překvapivě zapadnou do děje. Rozzářená noční obloha nad hlavou tomu pak dodá ještě další rozměr. Je to ovšem dobrodružnější, a výjimečné úplně vším, hrát venku.

Petr Mikeska: Proč se chodí do divadla večer, když sluníčko zapadne a svítí hvězdy? Mozek přepnete na úplně jinou hladinu, iracionální a je blízko tomu, když jsme ještě seděli u ohně a vyprávěli si příběhy. Tady si sednete, koukne nahoru a tohle tam je.

Je tam zásadní rozdíl oproti scéně v divadle?

Daniel Bambas: Krásně tady funguje akustika prostoru, který se musí brát v potaz, nemůže se tady mluvit tak rychle. Ale kupodivu i komorní pasáže tady fungují krásně, myslím, že pro diváky je zajímavé i to, že nemáme portály, takže vidí odchody a příchody. Lidé tedy vidí odbíhající herce a to mají rádi, protože se zřejmě cítí být víc být uprostřed dění, než když je tam jasná linie mezi hledištěm a jevištěm.

Co můžete říci o hře samotné?

Petr Mikeska: Je to dobrý text. Jde o záležitost z po Shakespearovy doby. Základní příběh je o posledním mužském herci hrajícím ženské role, což výnos krále Karla zakáže a ukazuje, co se tím nese. Není to ale jen historická freska, ale jakási výpověď o lidské identitě, což myslím je současné téma a myslím, že to má velmi nosnou myšlenku.

Co teď v mladoboleslavském divadle (MDMB) chystáte?

Petr Mikeska: V MDMB toho teď chystáme hodně. Vyjeli jsme s novým předplatným. Budeme slavit 110 let. Což oslavíme velkým přestavením Šumař na střeše. Pak, když je tady Daniel, tak musím zmínit, že přijdeme s velkým příběhem Wolfganga Amadea Mozarta, kde bude Daniel v rola Amadea.

Jak se vám hraje v MDMB?

Daniel Bambas: Moc se mi tu líbí, setkání s Mladou Boleslaví a s Petrem Mikeskou bylo v mojí dosavadní kariéře přelomové a zásadní a přál jsem si, abychom na to zase navázali, což se děje, teď se s Petrem setkáme zase jako herci, je pro mě radost v divadle hrát, jezdit s tímto divadlem na zájezdy a jsem za to šťastný.